Очевидцы сняли на видео страшную аварию на Залесной в Казани, есть пострадавшие

Серьезная авария с двумя легковушками произошла на улице Залесной, около поворота в «Залесный Сити». По словам очевидцев, KIA – такси – ехала на большой скорости со стороны М7, а Mazda выезжала на главную дорогу на перекрестке.

В итоге KIA вылетела на красный свет и столкнулась со вторым автомобилем, после чего обе машины отбросило на ограждение. Оба авто получили серьезные повреждения.

Фото: очевидцы

Как сообщают «Татар-информу» очевидцы, тяжелые травмы получил водитель KIA. Состояние второго водителя в данный момент уточняется.

Как сообщили агентству в Госавтоинспекции Казани, пострадавшего водителя 30-ти лет с переломом ноги увезли в больницу. Также до прибытия экипажа в больницу увезли пассажирку одного из авто.