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Очевидцы сняли на видео пожар с погибшими в садовом обществе в Казани
В садовом товариществе «Березовая роща» в поселке Мирный в Казани загорелся дом. Об этом «Татар-информу» сообщили местные жители.
«Горел деревянный садовый домик, площадь возгорания составила 36 квадратных метров», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«На месте две пожарные машины и одна скорая. Вокруг собрались люди, никто не в курсе, что произошло. Люди переживают, поскольку дома близко находятся друг от друга, аллеи уже, чем обычные улицы, к тому же, есть легкий ветер», – сообщил очевидец.
В 23.20 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Внутри горящего дома предположительно находились люди, рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В процессе тушения дома пожарные обнаружили тела двоих погибших мужчин. Один из погибших, по словам местных жителей, хозяин участка.
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