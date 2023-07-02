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Руc Тат
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Происшествия 2 июля 2023 11:43

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с мотоциклом и автобусом в Казани

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На видео сняли последствия ДТП с участием мотоцикла и автобуса в Кировском районе Казани. Кадрами с места происшествия с «Татар-информом» поделился очевидец.

Как сообщили агентству в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани, ДТП произошло сегодня на перекрестке улиц Залесная — Осиновская. На дороге столкнулись автобус и мотоциклист.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

#дтп в казани
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