Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с легковушкой и бензовозом в РТ, трое пострадали

Накануне днем в Нижнекамском районе РТ, около поселка Камские Поляны легковушку занесло на гололедице, и она вылетела на встречку, где столкнулась с бензовозом. В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Последствия аварии сняли на видео свидетели произошедшего.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии пострадали трое человек из салона легковушки: пожилая пара и женщина. Их увезли на скорой помощи в ближайшую больницу.