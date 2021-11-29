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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  08:31
Павел Климчак

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с легковушкой и бензовозом в РТ, трое пострадали

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Накануне днем в Нижнекамском районе РТ, около поселка Камские Поляны легковушку занесло на гололедице, и она вылетела на встречку, где столкнулась с бензовозом. В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Последствия аварии сняли на видео свидетели произошедшего.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии пострадали трое человек из салона легковушки: пожилая пара и женщина. Их увезли на скорой помощи в ближайшую больницу.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #легковушка и бензовоз
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