Очевидцы сняли на видео последствия аварии с перевертышем в Елабужском районе

Накануне в районе пяти часов вечера на трассе в Елабужском районе РТ произошла авария с перевертышем. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пользователи отмечают, что на развороте в сторону Елабуги водитель большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.