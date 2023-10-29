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Руc Тат
Происшествия 29 октября 2023 13:18

Очевидцы сняли на видео последствия аварии с перевертышем в Елабужском районе

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Накануне в районе пяти часов вечера на трассе в Елабужском районе РТ произошла авария с перевертышем. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пользователи отмечают, что на развороте в сторону Елабуги водитель большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

#елабужский район #ДТП #перевернулся автомобиль
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