Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Очевидцы сняли на видео последствия аварии под Казанью, где столкнулись три легковушки
Сегодня в районе девяти часов вечера под Казанью произошло ДТП с участием трех автомобилей. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.
Авария произошла на повороте в Южный парк. Предварительно, водитель одной из легковушек потерял управление из-за снежного заноса и спровоцировал столкновение.
Как сообщают в соцсетях, в результате аварии никто не пострадал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников