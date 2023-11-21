Очевидцы сняли на видео последствия аварии под Казанью, где столкнулись три легковушки

Сегодня в районе девяти часов вечера под Казанью произошло ДТП с участием трех автомобилей. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.

Авария произошла на повороте в Южный парк. Предварительно, водитель одной из легковушек потерял управление из-за снежного заноса и спровоцировал столкновение.

Как сообщают в соцсетях, в результате аварии никто не пострадал.