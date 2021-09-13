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Ру Тат
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13 сентября 2021  15:50
Полина Шевчук

Очевидцы сняли на видео охваченный огнем фургон в Челнах

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Очевидцы сняли на видео охваченный огнем фургон в Челнах

В соцсетях появилось видео горящего микроавтобуса в Челнах. На кадрах видно, что автомобиль полностью охвачен огнем.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на улице Хасана Туфана пришло сегодня в 15.01 по номеру пожарной охраны 101.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что горит микроавтобус Volkswagen.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 15.08 с возгоранием удалось справиться. В результате автомобиль сгорел дотла. Никто не пострадал.
 

 

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