Очевидцы сняли на видео охваченный огнем фургон в Челнах

В соцсетях появилось видео горящего микроавтобуса в Челнах. На кадрах видно, что автомобиль полностью охвачен огнем.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на улице Хасана Туфана пришло сегодня в 15.01 по номеру пожарной охраны 101.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что горит микроавтобус Volkswagen.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 15.08 с возгоранием удалось справиться. В результате автомобиль сгорел дотла. Никто не пострадал.

