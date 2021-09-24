Очевидцы сняли на видео крупный пожар в промзоне Нижнекамска

В социальных сетях появилось видео крупного пожара в Нижнекамске. На ролике видно густой черный столб дыма, поднимающийся из промышленного здания.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в строящемся производственном здании, сообщение об инциденте поступило в 9.45 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные спасли с крыши здания 4 человек, в данный момент огнеборцы тушат возгорание. Дальнейшая информация уточняется.