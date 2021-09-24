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Ру Тат
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24 сентября 2021  10:36
Павел Климчак

Очевидцы сняли на видео крупный пожар в промзоне Нижнекамска

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В социальных сетях появилось видео крупного пожара в Нижнекамске. На ролике видно густой черный столб дыма, поднимающийся из промышленного здания.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в строящемся производственном здании, сообщение об инциденте поступило в 9.45 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные спасли с крыши здания 4 человек, в данный момент огнеборцы тушат возгорание. Дальнейшая информация уточняется.

В социальных сетях появилось видео крупного пожара в Нижнекамске. На ролике видно густой черный столб дыма, поднимающийся из промышленного здания.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в строящемся производственном здании, сообщение об инциденте поступило в 9.45 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные спасли с крыши здания 4 человек, в данный момент огнеборцы тушат возгорание. Дальнейшая информация уточняется.

#Нижнекамск #пожар #промзона
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