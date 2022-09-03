Очевидцы сняли на видео крупный пожар на территории бывшего конезавода в РТ

фото: очевидцы

Серьезный пожар вспыхнул сегодня около половины седьмого вечера на территории бывшего конезавода в поселке Званка Пестречинского района республики.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на территории бывшего племенного конезавода загорелась бытовка, списанный «КАМАЗ» и тюки с сеном.

Фото: © очевидцы

Порядка 40 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 130 кв. метров. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

