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Ру Тат
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Происшествия
3 сентября 2022  20:58
Полина Шевчук

Очевидцы сняли на видео крупный пожар на территории бывшего конезавода в РТ

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Очевидцы сняли на видео крупный пожар на территории бывшего конезавода в РТ
фото: очевидцы

Серьезный пожар вспыхнул сегодня около половины седьмого вечера на территории бывшего конезавода в поселке Званка Пестречинского района республики.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на территории бывшего племенного конезавода загорелась бытовка, списанный «КАМАЗ» и тюки с сеном.

 

Фото: © очевидцы 

Порядка 40 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 130 кв. метров. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. 

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