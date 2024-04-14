Очевидцы сняли на видео клубы дыма на лугах в Елабужском районе РТ

Сегодня жители Елабужского района РТ опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых отчетливо запечатлены клубы белого дыма. Автор видеоролика предположил, что в лесу произошел пожар.

В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что на заливных лугах в Елабужском районе горела трава. Угроза распространения огня отсутствовала.