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Происшествия 14 апреля 2024 19:06

Очевидцы сняли на видео клубы дыма на лугах в Елабужском районе РТ

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Сегодня жители Елабужского района РТ опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых отчетливо запечатлены клубы белого дыма. Автор видеоролика предположил, что в лесу произошел пожар.

В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ сообщили, что на заливных лугах в Елабужском районе горела трава. Угроза распространения огня отсутствовала.

Фото: © Соцсети

#елабужский район рт
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