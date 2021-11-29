Очевидцы сняли на видео, как в Лениногорске пожарные через окно спасли женщину

В соцсетях появилось видео, как в Лениногорске пожарные спасают из задымленной квартиры через окно женщину.

На кадрах видно, как пожарный взбирается по лестнице на второй этаж и на руках выносит женщину из квартиры.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре в доме №39а по улице Горького поступило сегодня в 11.12 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте было установлено, что горит диван в квартире на первом этаже.

В 11.19 пожар был потушен. Никто не пострадал.

Спасенная женщина находилась на втором этаже и была очень напугана. Пожарные по трехколенный лестнице впустили ее из квартиры на улицу.