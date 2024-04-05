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Происшествия 5 апреля 2024 17:45

Очевидцы сняли на видео, как в центре Казани разбились два «Ларгуса»

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Сегодня в социальных сетях появилось видео с серьезным ДТП в центре Казани.

На кадрах видно, что автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий казанской химчистке Luxdry, стоит на тротуаре с полностью разбитым капотом.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на улице Карла Маркса. На участке дороги, где четыре полосы превращались в две, водитель одного «Ларгуса» подрезал другого. От удара второй «Ларгус» отлетел на бордюр.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. По их информации, обошлось без пострадавших.

#дтп в казани
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