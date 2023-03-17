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Руc Тат
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Происшествия 17 марта 2023 17:55

Очевидцы сняли на видео, как на Ленинской дамбе в Казани замкнуло электропровода

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Электропровода на Кремлевской дамбе в Казани заискрили сегодня днем. Об этом сообщают очевидцы.

«Сначала я услышала треск, а когда оглянулась увидела, что провода искрят, появился огонь. Пламя то пропадало, то появлялось снова. Все это длилось примерно 10 минут», – рассказывают очевидцы.

Все это время, как рассказывают свидетели произошедшего, мимо проезжали автомобили и общественный транспорт.

#электричество #пожар #короткое замыкание
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