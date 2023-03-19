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Очевидцы сняли на видео горящий частный дом в Казани
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В Казани сегодня вечером загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на 7-м Ноксинском переулке.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
На месте работают специалисты.
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