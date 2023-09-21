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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 17:37

Очевидцы публикуют видео с места пожара у ДРКБ в Казани

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Сегодня вечером очевидцы в Сети опубликовали видео с места пожара возле ДРКБ в Казани.

На кадрах видно, как сухая трава полыхает на участке, который похож на пустырь. Казанцы отмечают, что здесь часто сидят шумные компании, которые, вероятно, и подожгли траву.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня в 17.11 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании травы около ДРКБ.

На место выехали две пожарные автоцистерны.

В 17.22 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на площади 10 квадратных метров.

#горит сухая трава
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