Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Очевидцы публикуют видео с места пожара у ДРКБ в Казани
Сегодня вечером очевидцы в Сети опубликовали видео с места пожара возле ДРКБ в Казани.
На кадрах видно, как сухая трава полыхает на участке, который похож на пустырь. Казанцы отмечают, что здесь часто сидят шумные компании, которые, вероятно, и подожгли траву.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня в 17.11 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании травы около ДРКБ.
На место выехали две пожарные автоцистерны.
В 17.22 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на площади 10 квадратных метров.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа