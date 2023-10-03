Очевидцы публикуют видео горящего балкона в одном из домов Приволжского района Казани

Сегодня в местных Telegram-каналах распространилось видео горящего балкона в одном из домов Приволжского района Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 12.39. Как выяснилось, пожар возник на балконе квартиры на 9 этаже по улице Зорге, 107.

В 13.01 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.