Тело женщины в воде обнаружили очевидцы у Кировской дамбы в Казани

Сегодня спасатели достали тело женщины из Казанки у Кировской дамбы чуть ниже железнодорожного моста. Погибшую обнаружили очевидцы, которые сразу вызвали сотрудников МЧС. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

По его словам, тело женщины обнаружили у самого берега. Установить личность погибшей и причины происшествия пока не удалось.

«Это уже второй аналогичный случай за последние три недели. Я предполагаю, что [причина чп] – это падение в воду. Во время прогулок по набережной, нужно обязательно следить за состоянием своего самочувствия, особенно людям преклонного возраста, которые страдают какими-либо заболеваниями. Любая кратковременная потеря сознания приводит к падению. Рельефы рек – очень крутые склоны в сторону воды, человек падает, скатывается в воду и захлебывается», – поделился своей версией Венедиктов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.