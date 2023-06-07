Очевидцы достали из Волги в Верхнеуслонском районе РТ тело утонувшего мужчины

Сообщение о том, что в Верхнеуслонском районе РТ пропал мужчина, который уехал днем на рыбалку, поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возле села Набережные Моркваши Верхнеуслонского района нашли лодку пропавшего. Оказалось, 68-летний мужчина утром уехал на рыбалку на реку Волга и не вернулся.

Позднее вблизи села Набережные Моркваши из реки Волга очевидцы извлекли и передали полицейским тело пропавшего рыбака.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на водном объекте. Скорее всего, погибший выпал из лодки и утонул. Стоит отметить, что спасательного жилета на мужчине не было.