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Руc Тат
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Происшествия 1 марта 2023 10:35

Очередной срок получил татарстанец, избивший в день освобождения из колонии полицейского

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В Татарстане вынесен приговор 39-летнему ранее судимому жителю Тетюшского района. Мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, в ноябре прошлого года татарстанец освободился из колонии. В этот же день его пьяным задержали в общественном месте. Мужчину доставили в отдел полиции, где он из мести ударил по лицу одного из стражей порядка.

С учетом рецидива преступлений суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

#ударил полицейского #Прокуратура РТ
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