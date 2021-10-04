Очередной соципотечный дом в Арске готов к заселению

В Арске получил разрешение на ввод в эксплуатацию 45-квартирный дом. В новостройке по ул. Баки Урманче поселятся работники бюджетной сферы, многодетные и молодые семьи, а также дети-сироты. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В пятиэтажном здании два подъезда, где расположены пять однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Общая площадь составляет около 2,7 тыс. кв. метров.

Все квартиры полностью готовы к проживанию, оборудованы двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками-извещателями, приборами учета потребляемой воды, электричества и газа, а также автоматическими газоанализаторами.

Напомним, инвестиционный план Госжилфонда на 2021 год предусматривает строительство в муниципалитетах республики 5 159 квартир на 280 тыс. кв. метров.