Очередной скандал в Академии Плющенко: дойдет ли мать фигуристки до суда

Очередная громкая ситуция в фигурном катании была предана всеобщей огласке между мамой юной фигуристки Елены Костылевой и академией «Ангелы Плющенко». Это не первый случай, в котором фигурирует имя двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В чем на этот раз разошлись участники нового конфликта - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: "Ангелы Плющенко"

Очередной скандал в академии Плющенко. Вторая сторона намерена добиваться правоты через суд

Российские СМИ вновь поглотил очередной скандал вокруг Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». На этот раз участниками в нем выступили 14-летняя фигуристка Елена Костылева, а точнее ее мама Ирина Костылева. Последняя является блогером и ведет свой телеграмм канал под названием «Елена Костылева печатает». Он посвящен фигурному катанию, в частности успехам ее дочери, также в нем присутствует субъективная оценка и самого автора обо всем происходящем в мире одного из самых захватывающих видов спорта.

Накануне Ирина Костылева опубликовала у себя в канале информацию о том, что ее посетила комиссия по делам несовершеннолетних Одинцовского городского округа Московской области и вручила ей постановление об административном правонарушении в виде предупреждения. Своего рода это стало итогом на обращение от руководителя и тренера академии «Ангелы Плющенко» - Евгения Плющенко.

Так называемая «война» между сторонами ведется с августа 2025 года. Именно 21 августа 2025 года состоялось заседание в отношении Ирины Костылевой, на которое ее не пригласили. При этом мать фигуристки объявила, что имела возможность явки, так как находилась в тот момент со своей дочерью на территории посёлка Молоденово в Одинцовской районе Московской области (где находится академия «Ангелы Плющенко»). На обжалование данного постановления у Костылевой было 10 дней, а получила она его лишь 25 ноября 2025 года.

Раздосадованная Костылева-старшая намерена добиваться правоты через органы правопорядка. «Надо идти в суд. Что это за беспредел?» – заключила Костылева-старшая в своём телеграм-канале.

Фото: «Ангелы Плющенко»

Плющенко подал жалобу на мать своей подопечной

Ранее Евгений Плющенко публично в своем телеграм-канале объявил, что подал жалобу в отношении матери одной из своих подопечных – Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион перечислил список, состоящий из шести пунктов правонарушений, к которым неоднократно прибегала Костылева-старшая. Из них: систематическое нарушение правопорядка, жестокое обращение с собственным ребенком, выбегание на лед с ценными «дилетантскими» указаниями, съемка несовершеннолетних спортсменов академии из кафе и выкладывание тренировочного процесса, оскорбление, мат и угрозы в отношении сына Плющенко и других детей академии, систематическая ложь про тренерский штаб академии и непосредственно Евгения Плющенко в своих социальных каналах.

Также Плющенко добавил, что на все это у него есть фото- и видеодоказательства. В том числе имеется и расписка от нарушительницы, написанная ей собственноручно месяц назад, о том, что она не будет публиковать негативную информацию у себя в соцсетях о деятельности академии «Ангелы Плющенко». Как оказалось позднее, своих слов Ирина Костылева не сдержала. Это и послужило поводом тому, что Плющенко пришлось пойти на крайние меры, а именно обратиться в соответствующие органы.

«Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы», – написал Плющенко в контексте своего обращения.

Плющенко рассказал, что два сезона подряд его частная академия предоставляет его ученице Елене Костылевой бесплатное обучение и дополнительные занятия любого запрашиваемого специалиста. Сюда же входят расходы медицинского обследования, костюмы, проживание и перелеты во время соревнований, экипировка, призовые от академии и даже отдых Лены с мамой в Турции в пятизвездочном отеле. Кроме того, вся семья юной фигуристки проживает на их частной территории в доме на пруду, где оплачиваются все услуги.

Фото: «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион обвиняет мать Костылевой в жестких методах воспитания

Такого уровня противодействия в свой адрес Ирине Костылевой удалось добиться за один год. Именно в 2024 году ее дочь Елена Костылева перешла в Академию Плющенко. Ранее юная фигуристка проходила подготовку в школе Этери Тутберидзе, а также в ЦСКА, клубах «Москвич» и «Армия фигурного катания».

После перехода в «Ангелы Плющенко» популярность и одновременно профессиональный рост юной фигуристки начал расти. Она стала чемпионкой России среди юниоров, выиграла первенство в финале юниорской серии «Гран-при». Из последних достижений 14-летней Елены Костылевой - золото и серебро на этапе «Гран-при». Она выступила со сложной программой, выполнив каскад с тройным акселем в короткой программе, а в рамках произвольной программы исполнила комбинацию с четверным сальховом.

Но всего этого матери 14-летней фигуристки как будто не достаточно. По ее якобы мнению, она пренебрегает режимом (ест шоколад) и не достаточно выкладывается во время тренировочного процесса, что может помешать ей добиться высоких результатов. А Академия «Ангелы Плющенко» ей в этом способствует. После первого и второго места на этапах Гран-при, помимо призовых от Академии, Евгений Плющенко обещал подарить своей подопечной Елене новый айфон и свое обещание исполнил. После чего написал соответствующий пост у себя в соцсетях и упомянул в конце о матери Лены, намекнув на ее довольно «жесткие» воспитательные меры.

«Теперь этот телефон имущество Лены и никто не может у нее забрать! Она его заслужила своим трудом. Лена теперь будет всегда на связи со мной и нашими тренерами по всем вопросам! Настоятельно рекомендую «Сказкам венского леса» не покушаться на чужое имущество», - написал Плющенко, подразумевая под «Сказками Венского леса» телеграмм-канал Ирины Костылевой.

Фото: Соцсети Ирины Костылевой

Костылева-старшая считает, что ее меры в воспитании приемлемы

14-летняя фигуристка Елена Костылева также якобы против, чтобы ее мама присутствовала на тренировках, так как считает, что это способствует конфликтам. В постановлении сказано: «Несовершеннолетняя Костылева пояснила, что у нее с мамой происходят конфликты, мама ругается на нее, когда она «сливает» тренировки или ест сладости. Костылева Елена любит свою маму, но не хочет, чтобы мама присутствовала на тренировках, так как она ругается на нее после тренировок».

При этом у папы юной фигуристки хорошие отношения со всеми сотрудниками академии и с дочерью. Отец Елены Костылевой сам является работником в «Ангелах Плющенко» и присутствует на каждой тренировке своей дочери. Он также неоднократно просил оградить супругу Ирину Костылеву от участия в тренировочном процессе. Об этом писал Евгений Плющенко.

В свое оправдание и в ответ на полученное постановление Ирина Костылева заявила, что в методах своего воспитания не видит ничего предосудительного.

«По этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов. Я думаю, не только фигуристов, так как «жрать» ночью – это вредно. Тем более шоколад. Изображать трудовую деятельность и ничего не делать – это плохо. И потом, ругать вот за всё вот это… Это выполнять свои прямые родительские обязанности воспитывать ребёнка!» – написала Костылева-старшая.

Также она отметила, что к подобным методам воспитания они прибегает и по отношению к младшему сыну. По ее мнению в нынешнее время ограничение от смартфона - наиболее эффективный инструмент воспитания и воздействия на современных детей.