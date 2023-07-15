Очередной провал Украины: что известно о покушении СБУ на Симоньян и Собчак

Фото: vk.com/m_s_simonyan;vk.com/sobchak

Сегодня после обеда в информационном поле разорвалась бомба – задержание неонацистов, готовивших покушения на двух самых известных представительниц российских СМИ - Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Все подробности — в материале «Татар-информа».

Словно гром среди ясного неба

Сегодня СМИ распространили информацию, в которой сообщалось, что сотрудники российских силовых ведомств предотвратили подготовку убийства главного редактора издания «Россия Сегодня» и RT Маргариты Симоньян, а также известной в стране журналистки Ксении Собчак.

Первыми об этом сообщили телеграм-каналы РИА «Новости» и ТАСС. Оба издания ссылались на данные ФСБ, согласно которым в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», осуществившие разведку по адресам работы и проживания журналисток. Также в информации подчеркнули, что заказчиком покушения выступает Служба безопасности Украины (СБУ), пообещавшая исполнителям по 1,5 млн рублей за голову каждой жертвы.

Опережая друг друга, СМИ начали чеканить новости с «эксклюзивными» подробностями о покушении, пересказывая одну и ту же информацию. При этом редактора ожидали комментариев от героинь данной повестки. Ждали и дождались.

Маргарита Симоньян

Первой на информацию о покушении на себя отреагировала Маргарита Симоньян. Через 10 минут после информации РИА «Новости» и ТАСС в телеграм-канале главреда RT появилось сообщение: «ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!».

Спустя час Симоньян прокомментировала сообщение о выборе мер пресечения для задержанных неонацистов просьбой отдать подозреваемых на перевоспитание ее отцу. «Он из них сделает настоящих мужиков», – отметила Маргарита.

Ближе к 18:00 мск Симоньян опубликовала видео, на нем главред RT перечислила вещи, которые по ее мнению страшнее смерти, а также пожелала арестованным к тому времени киллерам-неудачникам загладить вину и постараться построить свою жизнь по-новому.

Ксения Собчак

Гораздо лаконичнее на информацию о предотвращении покушения на себя отреагировала Ксения Собчак. Ее реакции пришлось ждать дольше. В телеграм-канале «Кровавая барыня» появилась публикация на тему подготовки покушения.

«Ну и серьёзно, про всю эту подготовку покушения. Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”», – написала она.

Последняя информация

Что же известно на данный час о подготовке покушения. Согласно данным, которые опубликовало издание ТАСС, семеро подозреваемых, в числе которых есть несовершеннолетние, арестованы Басманным судом Москвы по обвинению о хулиганстве.

Также сообщается, что при обысках по месту жительства задержанных неонацистов обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения. Вишенкой на торте стало видео от ФСБ с признанием одного из задержанных.