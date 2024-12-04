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Общество 4 декабря 2024 20:24

Очередной «Җомга марафоны» состоялся в Арске

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Очередной «Җомга марафоны» состоялся в Арске
Фото: © Рафис Миннахметов

Сегодня в Арской детской школе искусств в городе Арске прошел очередной «Җомга марафоны». В зале собралось огромное количество людей разных возрастов. С проповедью выступил имам мечети «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз-Имяни Ирек хазрат Зиганшин.

О значении татарского языка собравшимся рассказал народный артист РТ Мингол Галеев. Он завершил свое выступление исполнением мунаджатов.

Фото: © Рафис Миннахметов

Председатель правления ОПБФ «Терәк-Опора» Мансур Хашимов поблагодарил пришедших на мероприятие и вручил памятные подарки активистам района.

От имени главы муниципалитета слова благодарности высказала его заместитель — Алсу Мухаметова. Она отметила, что такой формат очень эффективен в деле сохранения языка и традиций. «Нам очень близко это мероприятие, оно нам по душе. Ждем вас снова», — добавила чиновница.

Фото: © Рафис Миннахметов

Автор материала — Рафис Миннахметов.

#Татарский мир
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