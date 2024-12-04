Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Очередной «Җомга марафоны» состоялся в Арске
Сегодня в Арской детской школе искусств в городе Арске прошел очередной «Җомга марафоны». В зале собралось огромное количество людей разных возрастов. С проповедью выступил имам мечети «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз-Имяни Ирек хазрат Зиганшин.
О значении татарского языка собравшимся рассказал народный артист РТ Мингол Галеев. Он завершил свое выступление исполнением мунаджатов.
Председатель правления ОПБФ «Терәк-Опора» Мансур Хашимов поблагодарил пришедших на мероприятие и вручил памятные подарки активистам района.
От имени главы муниципалитета слова благодарности высказала его заместитель — Алсу Мухаметова. Она отметила, что такой формат очень эффективен в деле сохранения языка и традиций. «Нам очень близко это мероприятие, оно нам по душе. Ждем вас снова», — добавила чиновница.
Автор материала — Рафис Миннахметов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»