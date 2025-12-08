Очередной гуманитарный груз из Татарстана прибыл в Лисичанск в рамках акции «Мы вместе»

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Государственное бюджетное учреждение «Управление материального обеспечения» по поручению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» успешно реализовало очередной этап гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Груз для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, был доставлен в город Лисичанск Луганской Народной Республики.

Данная инициатива является продолжением систематической работы министерства по оказанию поддержки военнослужащим.

Напомним, что Всероссийская акция «Мы вместе» направлена на консолидацию усилий государства и общества для оказания помощи военнослужащим и мирному населению в исторических регионах России.