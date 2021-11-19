Очередной антирекорд по смертности от коронавируса установлен в России

За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 37 156 случаев заболевания Covid-19. Соответствующие данные приводит федеральный оперштаб.

Относительное снижение регистрируемой заболеваемости коронавирусом в то же время не привело к падению количества умерших от него. Рост числа смертей наблюдается практически ежедневно. Так, на сегодня зафиксирован очередной антирекорд — за минувшие сутки в стране от этого заболевания скончались 1254 человека. Днем ранее был зарегистрирован 1251 летальный случай.

Согласно данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии в России от коронавируса умерли 261 589 человек. Всего в стране зарегистрировано 9 млн 257 тыс. 68 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 7 млн 956 тыс. 254 пациента, в том числе 37 004 — за последние сутки.