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Здоровье
19 ноября 2021  12:08
Екатерина Андреева

Очередной антирекорд по смертности от коронавируса установлен в России

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За минувшие сутки в России официально зарегистрировано 37 156 случаев заболевания Covid-19. Соответствующие данные приводит федеральный оперштаб.

Относительное снижение регистрируемой заболеваемости коронавирусом в то же время не привело к падению количества умерших от него. Рост числа смертей наблюдается практически ежедневно. Так, на сегодня зафиксирован очередной антирекорд — за минувшие сутки в стране от этого заболевания скончались 1254 человека. Днем ранее был зарегистрирован 1251 летальный случай. 

Согласно данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии в России от коронавируса умерли 261 589 человек. Всего в стране зарегистрировано 9 млн 257 тыс. 68 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 7 млн 956 тыс. 254 пациента, в том числе 37 004 — за последние сутки.

#Коронавирус
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