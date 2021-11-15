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Здоровье
15 ноября 2021  13:21

Очередной антирекорд: еще 270 татарстанцев заболели Covid-19

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За последние сутки еще 270 жителей Татарстана заболели новой коронавирусной инфекцией. Три случая являются завозными, остальные контактные. 

«68 человек госпитализировано, 202 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Большая часть новых заболевших выявлена в Казани — 156 человек. 21 случай зарегистрировали в Набережных Челнах. Антирейтинг по районам возглавил Чистопольский (18 человек). Также в топ вошли Алексеевский и Нурлатский районы — по восемь заболевших, Высокогорский — семь.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 34 188 человек, выздоровели 27 017, включая 46 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли 1,8 млн человек, из них 1,2 млн получили обе дозы препарата.

#Коронавирус
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