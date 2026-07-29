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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2026 15:59

«Очередная лазейка». Директор «Северстали» — о рекламных контрактах в КХЛ

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«Очередная лазейка». Директор «Северстали» — о рекламных контрактах в КХЛ
Фото: severstalclub.ru

Директор череповецкой «Северстали» Николай Канаков раскритиковал новые правила КХЛ, касающиеся рекламных контрактов игроков. Согласно нововведениям, клубы получили льготу до 50 млн рублей за сезон, которую можно распределить как на одного ведущего хоккеиста, так и на нескольких.

«Рекламные деньги — инструмент не для нас. Считаю, что это очередная лазейка, чтобы поднять пол [зарплат]. Да, лига стремится к медийности. Но думаю, что первая восьмерка клубов этим будет пользоваться иначе. Сфотографируют игрока — он будет висеть на всех заправочных станциях и получит больше денег», — приводит слова Канакова «Чемпионат».

Ранее с критикой этого нововведения выступил и генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. Напомним, что новые правила начнут действовать с сезона-2026/2027. Окончательное решение по их применению будет принято на совете директоров КХЛ в августе. Сезон-2026/2027 стартует 1 сентября.

#кхл
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