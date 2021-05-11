Очереди сдать кровь. Казанцы откликнулись на трагедию в школе 175

Кровь принимали в кабинетах и на улице

Несмотря на то, что Минздрав Татарстана сделал заявление о том, что крови для детей, раненых в бойне в 175 школе, хватает, многие казанцы все равно направились в Республиканский центр крови.

Женщина с ребенком возле остановки интересуется: «Вы не в центр крови? Не знаете, принимают там кровь? Не дозвонилась сегодня туда. Иду с дочкой в больницу, хотела узнать заодно, можно ли сдать кровь в РКЦ. У меня как раз редкая, первая отрицательная», - сообщает Алсу по дороге к центру.

Во двор РКЦ друг за другом стекаются люди, чтобы стать донорами крови. На улице поставили мобильный комплекс, около которого люди толпятся, ожидая своей очереди в течение часа.

«Здесь живая очередь, надо заполнить квитанцию, лежит на столе, и нужен паспорт», - объясняет парень тем, кто только подошел.

«Все равно кровь пригодится»

Парня зовут Ильнар, он - строитель, впервые захотел стать донором, как услышал про сегодняшнюю трагедию в 175-й школе. Казанцы отложили сегодня свои дела и приехали, чтобы быть чем-то полезными. Среди толпящихся во дворе центра - полицейские, учителя, соседи школьников, которые сегодня пережили страшную трагедию. В основном - люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором.

- По телефону звонила, ответили, что всю кровь принимают. Пишут, конечно, что крови достаточно, но мы все равно пришли. Пусть пригодится, даже если не тем детям, которые сегодня пострадали, - так другим, - рассуждает домохозяйка Мария.

- Телевизор посмотрела, и ноги сами сюда привели, соседские ребятишки в этой школе учатся. Сами не пострадали. Сказали, учительница их погибла, - сопереживает Валентина.

- То, что сегодня произошло не может не тронуть. У меня такая внутренняя потребность. Мне кажется, что это мой долг в такой ситуации – хоть как-то помочь людям, - говорит Альбина, она пришла вместе со своей подругой.

«Это было одномоментное движение»

Во дворе РКЦ сегодня было много молодежи, студентов большинство из них впервые обратились за переливанием крови.

– Мы иногородние, у нас нет в Казани родственников. Но сегодня в нашу университетскую беседу пришло сообщение, что Республиканский центр крови нуждается в помощи и пришли помочь. У меня положительная, а Арины – третья отрицательная. Мы стали донорами, - сообщил студент КФУ Камиль Газизов о себе и своих спутниках.

А рядом с ними – еще одна, большая группа молодых людей.

- В этой школе я знаю многих ребят, занималась с ними, когда работала еще в частной школе. Мы узнали новости, и каждый из нас решил сделать все, что в его силах, - делится студентка РУДН Мария Артеменко.

Она и ее друзья из разных вузов, КФУ, КГАСУ, КГЭУ, ездили сегодня в ДКРБ, там у них уже не смогли взять кровь – слишком много оказалось желающих. Ребята приехали в РКЦ, здесь донором пока стала лишь сама Мария.

- Мы друзья, общаемся в чатах. Сегодня начали писать: «Я хочу поехать, и я тоже». Это было просто одномоментное движение из глубины, которое невозможно объяснить, но которому ничто не помешало бы, никакие наши текущие дела. Чтобы ни было, мы все равно бы пришли. И у меня это вызывает гордость, учитывая, сколько татарстанцев мы сегодня видели здесь и в ДРКБ, - добавила Маша.

Желающих много – РКЦ не мог принять всех

Внутрь к регистратуре центра потоком идут люди, оформляют бланки для переливания крови. Длинный коридор наполнен людьми, кто-то ожидает своей очереди в холле. Сотрудники центра работают в штатном режиме. Но если в обычный рабочий день здесь бывает примерно 100 человек, то сегодня днем электронное табло отображало, что на приеме уже 241-й донор. Вновь приходящих просили повременить и сдать кровь в другой день.

Материал: sntat.ru

Фото: Екатерина Аблаева