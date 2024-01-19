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«Очередь за другими»: Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины
Глава Минобороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, заявив, что его страна внесла наибольший вклад в этом вопросе в ЕС и теперь очередь за другими. Об этом пишет Die Welt.
«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые, а иначе мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли», – заявил министр.
По его мнению, все должны понимать, если Россия одержит верх, возрастет опасность для территории НАТО.
Российская сторона не раз отмечала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, однако будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.
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