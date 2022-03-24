«Оценки стартапов будут падать»: эксперт считает, что рынок идей сместится к инвесторам

Рынок стартапов в связи с последними событиями в стране и мире может переориентироваться с преимущества авторов идей на превосходство инвесторов. Такое мнение высказала руководитель направления по привлечению стартапов в ОЭЗ «Иннополис» Мария Майданюк.

«Часто спорят, что важнее: инвесторы или стартапы? Раньше это был рынок стартапов и оценки проектов стремительно росли, из-за чего поднимать инвестиции было достаточно просто. Сейчас, скорее всего, будет обратная ситуация, и оценки стартапов будут падать», – говорит Майданюк.

Спикер уверена, что несмотря на нынешнюю ситуацию при планировании стартапа необходимо ориентироваться не только на российский рынок, но и на другие страны.