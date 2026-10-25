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Оценка за поведение не повлияет на допуск школьников к экзаменам. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, с которым ознакомилось РИА Новости.

В этом учебном году ведомство проводит апробацию системы оценки поведения учеников 2–8-х классов. Для участия в эксперименте в каждом регионе России выбрали не менее 10 общеобразовательных организаций.

Согласно документу, поведение школьников оценивают отдельно от их академической успеваемости. Результаты такой оценки не учитывают при текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. Они также не могут стать причиной отказа в допуске к государственной итоговой аттестации.

При этом сведения о поведении ученика могут внести в его личное дело в качестве дополнительной характеристики.