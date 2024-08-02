Оценка теневой и неформальной экономики от МВФ увеличила объемы ВВП Узбекистана

В 2023 году номинальный ВВП Узбекистана составил 1192,2 трлн сумов, или 101,6 млрд долларов. Это на 125,6 трлн сумов, или 10,7 млрд долларов больше, чем годом ранее, сообщает Центр экономических исследований и реформ республики со ссылкой на исследование Агентства статистики и Международного валютного фонда.

Анализ проводился для оценки объема ненаблюдаемой экономики в стране и изучения ее влияния на другие макроэкономические показатели. В результате показатели были улучшены на 10-12%. Вопрос поднимался на международном круглом столе «Результаты статистической оценки неформальной и теневой экономики в Узбекистане» в Ташкенте.

Директор ЦЭИР Обид Хакимов рассказал участникам встречи о реформах, которые нацелены на улучшение экономической ситуации в Узбекистане. По его словам, статистика неформальной и теневой экономики позволит оценить скрытые резервы и совместно принять необходимые решения для повышения эффективности госполитики в этой области.

«Эти исследования помогут не только понять текущее состояние экономики, но и создать условия для легализации и интеграции неформальных секторов в официальную экономику», — уверен эксперт.

На круглом столе была представлена информация о масштабах неформальной экономики, обсуждались изменения отраслевой структуры экономики с учетом перерасчетов по неформальному и теневому секторам.

Постпред МВФ в Узбекистане Коба Гвенетадзе отметил, что экономика Узбекистана трансформируется в сторону рыночной. Международный валютный фонд предоставляет республике поддержку в области подсчетов и анализа.

«Техническая помощь, которую могут предоставить эксперты МВФ, представляет интерес и для нас, потому что она также позволит нам получить доступ к данным о текущем состоянии статистики в стране. Исходя из этого, мы увидим динамику развития экономики», — подчеркнул эксперт.

Предыдущий пересмотр экономических данных проводился в 2019 году. Тогда корректировкам в основном подверглись сельскохозяйственные данные. В этом же году изменения затронули оценки ненаблюдаемой экономики в сферах строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранения, образования и других.

Согласно данным экспертов МВФ, корректировки повышают номинальный объем ВВП Узбекистана на 10-12%, однако реальный показатель максимально изменится до 0,8 процентного пункта.

В следующий раз общий пересмотр временных рядов национальных счетов должен состояться в 2029 году.

Оценка неформальной и теневой экономики проводилась в 14 регионах Узбекистана. Специалисты изучили расходы свыше 7 тысяч домохозяйств на транспорт, жилье, питание, культуру, образование и здравоохранение, а также по строительству и промышленности.

Анализ позволил выявить объемы неформальной и теневой экономики, а также ее влияние на ВВП республики в период с 2017 по 2023 год.

В результате проведенных выборочных статистических наблюдений и расчетов был улучшен охват макроэкономических показателей, таких как ВВП и ВВП на душу населения, а также их согласование с международными методологиями.

Участники подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества между государственными органами, международными организациями и научными учреждениями для создания эффективной политики, способствующей интеграции неформальных секторов в официальную экономику. Это станет ключевым фактором в достижении устойчивого экономического роста и улучшении жизненного уровня граждан Узбекистана.