Представители Казахстана оценили работу Центра общественного наблюдения в Казани

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина

Фото: Рамиль Гали

Центр общественного наблюдения в казанском ИТ-парке посетила делегация из Казахстана. Представители Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан прибыли в Казань, чтобы стать свидетелями проведения выборов в Государственную Думу РФ на территории Татарстана.

«На избирательных участках мы в первую очередь обращаем внимание на условия работы избирательной комиссии в эпоху пандемии, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на участках, информированность избирателя», — объяснила методику деятельности делегации секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина.

Фото: © Салават Камалетдинов

Она отметила, что у представителей ЦИК Казахстана вызывает особый интерес соблюдение условий, благодаря которым избиратель может осуществить свое конституционное право и сохранить тайну голосования.

«Во время выборов видеонаблюдение в Казахстане реализуется, но не в таком масштабе как в России, в частности, в Татарстане. Масштабного единого подхода к этому процессу, как здесь, у нас нет. Но мы активно изучаем опыт всех стран, с которыми сотрудничаем, в том числе и Российской Федерации», — пояснила Мустафина.

Фото: © Салават Камалетдинов

Гостья Татарстана подчеркнула, что представители Казахстана принимают участие во всех выборных кампаниях России в качестве международных наблюдателей.

«Мы планируем оценить работу избирательных участков не только в столице республики, но и в районах. Запланировано два выезда. После мы увидим, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней проголосовавших избирателей, а также оценим процедуру сводного подсчета всех голосов», — резюмировала Сабила Мустафина.