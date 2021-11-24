Сын за 100 тысяч рублей: пытавшаяся продать ребенка жительница Казани теперь в СИЗО

За решетку на два месяца отправилась 26-летняя жительница Казани, которая пыталась продать новорожденного сына. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Свой поступок женщина объяснила тем, что не смогла бы в одиночку растить ребенка. За него она запросила 100 тысяч рублей. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

26-летняя жительница Казани Эвелина Фадеева пыталась продать в Москве своего новорожденного ребенка

«Можешь оставить ребенка хоть на помойке»

Шокирующая новость о том, что 26-летняя жительница Казани Эвелина Фадеева пыталась продать в Москве своего новорожденного ребенка, появилась накануне. Помешать продаже ребенка удалось волонтерам московского движения «Альтернатива».

«Я увидела пост в группе в соцсетях. Женщина написала, что хочет отдать ребенка. Тогда был еще октябрь. Я ей написала, однако ответа никакого не последовало. Она ответила лишь спустя месяц, сказала, что хочет продать своего малыша», – рассказала волонтер движения Анна.

К тому моменту Фадеева уже была на позднем сроке, она готовилась к родам и подыскивала для своего будущего ребенка подходящую семью. Волонтер всячески отговаривала женщину от рокового шага, но та и слышать ничего не хотела.

«Она мне рассказала, что была замужем, однако, узнав о беременности, муж бросил ее. Он сказал, чтобы она избавилась от ребенка, в противном случае пусть просто оставит его на помойке», – рассказала Анна.

Оценила сына в 100 тысяч рублей

В середине ноября Фадеева приехала в Москву. Там она встретилась с волонтером, женщине сняли номер в гостинице. Через пару дней ее положили в роддом, малыш появился на свет 13 ноября.

«Все это время с начала нашего общения и до дня рождения ребенка у нее было время все хорошо обдумать. Но она была настроена решительно», – рассказала Анна.

После выписки Фадеева созвонилась с волонтером и договорилась о продаже. К этому моменту волонтер уже сообщила о предстоящей сделке полицейским.

На месте Фадеева передала ребенка покупательнице, написала расписку и забрала 100 тысяч рублей. Однако покинуть гостиницу она не успела, ее задержали сотрудники московской полиции. Малыша передали службе опеки, его, по словам волонтера, отправили в Дом малютки. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает

За продажу ребенка грозит до 10 лет тюрьмы

После случившегося в отношении Фадеевой было возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении». Лефортовский районный суд Москвы избрал женщине меру пресечения.

«Следствие ходатайствовало заключить подозреваемую под стражу. Свою вину она признала. Суд отправил Фадееву в СИЗО», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе суда.

В СИЗО женщина пробудет до 22 января следующего года. Если ее вина будет доказана, то за продажу новорожденного ребенка ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: волонтерское движение «Альтернатива»