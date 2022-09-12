«Очень значимый объект»: в Лаишеве открылся молодежный центр с коворкинг-зоной

В городе Лаишево открылся новый социальный объект — молодежный центр «Белогорье». Торжественное открытие состоялось при участии министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, главы района Ильдуса Зарипова и горожан.

В здании расположились коворкинг-центр для свободного общения, лекторий, амфитеатр, где будут проходить различные мастер-классы, выставки, форумы, образовательные мероприятия. Есть специальные зоны для чтения книг, студия звукозаписи.

«Сегодня мы открываем очень значимый объект для нашего района — Молодежный центр „Белогорье“, где наше подрастающее поколение сможет найти себе занятие по душе и где есть всё, что необходимо в современном мире. Этот объект уже давно напрашивался. В современном мире — где ценно общение, интеллектуальное и творческое развитие молодежи — важно создавать условия для этого. Здесь молодые люди могут совершенствовать свои навыки и знания, встречаться, делиться идеями, обсуждать и развивать их. Мы заинтересованы сегодня в развитии лидерских качеств нашей молодежи. Уверен, что центр станет отличным подспорьем для этого», — сказал глава Лаишевского района.

В новом центре молодежь сможет заниматься генерацией медиаконтента, «Белогорье» станет своего рода фабрикой будущих фотографов, видеографов, журналистов, дизайнеров, маркетологов. Здесь также есть залы для занятия спортом — как традиционным, так и киберспортом. Значимое внимание уделено безопасности посетителей — установлены турникеты, видеонаблюдение.

Тимур Сулейманов отметил, что Лаишевский район за последние годы сильно преображается, а молодежи оказывается пристальное внимание.

«Важно, чтобы реализовывались классные прогрессивные проекты, востребованные среди молодежи. Важно, чтобы она сама принимала в них участие. Молодежный центр „Белогорье“ — это замечательный пример, когда от идеи до реализации в проект вовлечены сами молодые люди», — отметил глава молодежного ведомства.