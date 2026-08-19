«Очень жарко, но все получается» — фигурист Лев Лазарев о тренировках в Китае

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Российский фигурист Лев Лазарев, выступающий на этапе Гран-при среди юниоров в Сиане, поделился впечатлениями от тренировок и организации турнира.

Спортсмен уже чисто откатал короткую и произвольную программы на тренировке, причем в произвольной сделал пять четверных прыжков. Короткая программа Лазарева запланирована на 21 августа, произвольная — на 22 августа.

В беседе с РИА Новости фигурист отметил, что главная неожиданность — жара на катке. Однако, по его словам, это не мешает работать: «Основное впечатление – очень жарко. В остальном все проходит хорошо, у меня всё получается».

Лазарев также рассказал, что на адаптацию к новому часовому поясу ушло время из-за долгого перелета: «Летели мы день и ночь, так что, когда достигли места назначения, я уже очень сильно хотел спать. Поэтому выспался нормально. Быть может, уже даже в каком-то смысле привык к новому часовому поясу».

Фигурист с энтузиазмом отнесся к самому опыту участия в международном старте: «Только радость от того, что мне выпала такая возможность. Мне очень нравится организация, все очень здорово, арена огромная – только было бы попрохладнее. Но в целом после второй тренировки я начал привыкать и к этому».