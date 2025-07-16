«Очень хотела работать именно здесь, и мечта сбылась»: история Сании Халилулиной на КОСе

Сания Халилулина работает оператором технологических установок на «Казаньоргсинтезе» с 2015 года. За это время она прошла путь от машиниста крана до аппаратчика химводоочистки. Она поделилась, как удается совмещать профессиональный рост с активной жизненной позицией, и рассказала, почему СИБУР для нее стал вторым домом.





«Я люблю свою работу и прихожу сюда с удовольствием»

– Как вы пришли в профессию? Почему выбрали именно ее? Что зацепило?

– Мои родители приехали в Темиртау поднимать целину и всю жизнь проработали на металлургическом заводе. Я пошла по их стопам: сначала окончила спецтехучилище по профессии машиниста мостового крана, затем – Карагандинский металлургический институт.

Учиться мне всегда было интересно. Я прошла и бухгалтерские курсы, и курсы парикмахера. Мне нравится узнавать новое, развиваться.

– Как давно вы работаете на «Казаньоргсинтезе»? Чем занимаетесь?

– На КОС я пришла в 2015 году, после переезда в Казань. Очень хотела работать именно здесь, и мечта сбылась! Сначала была машинистом крана в цехе ОС и ВК, проработала 7 лет. Затем прошла обучение и стала аппаратчиком химводоочистки, оператором технологических установок.

Слежу за работой систем: важно, чтобы вода была чистой и соответствовала всем нормам. Все процессы автоматизированы, управляем ими через компьютер. Производство меняется только в лучшую сторону.

Я люблю свою работу и прихожу сюда с удовольствием. Бывают тяжелые смены, бывают полегче, но всегда чувствую, что на своем месте.

«Молодежь у нас — просто огонь!»

– Как вам коллектив? Кто помогал осваиваться?

– Коллектив у нас замечательный: поддерживаем друг друга, делимся опытом, консультируемся. Особенно помогли сотрудники, которые обучали меня, когда я только пришла работать аппаратчиком. Всё объясняли четко, понятно, с душой. Сейчас они уже на пенсии. Я им очень благодарна!

– Что бы вы посоветовали молодым специалистам?

– Молодежь у нас – просто огонь! Бесстрашные, уверенные, всё схватывают на лету. Я ими восхищаюсь. У них всё получится, за ними будущее!

У нас с сыном всегда был девиз: «Я всё умею, всё могу!» Просто берешь и делаешь – кто, если не ты? На кране или на установке – никто за тебя не выполнит твою работу. Мы, женщины, всё можем!

«СИБУР стал для меня настоящим вторым домом»

– Чем вы увлекаетесь в свободное время?

– С детства люблю спорт. Родители никогда не ограничивали: хотим плавать, хотим заниматься – пожалуйста. Сейчас благодаря СИБУРу у нас много бесплатных спортивных секций: я хожу на настольный теннис, плаваю, иногда встаю на лыжи. Даже после ночной смены стараюсь не пропускать бассейн. Без спорта уже не могу!

В свободное время я занимаюсь волонтерством во Всероссийском обществе слепых. Помогаю тем, кто в этом особенно нуждается.

Люблю вязать, рисовать картины по номерам, читать книги. А еще участвовать в театральных постановках! Один раз даже выступали в театре Кариева – это было потрясающе: столько новых знакомств, эмоций, воспоминаний.

Компания дает нам много возможностей: экскурсии, мероприятия, кружки. Открылись уголки здоровья во всех подразделениях. Можно подтянуться, покачать пресс. Это всё очень поддерживает. СИБУР стал для меня настоящим вторым домом.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»