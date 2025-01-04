«Очень хорошо у вас получается»: политические итоги года для Татарстана

Если говорить о главных событиях минувшего года, то для нашей республики он получился, наверное, самым содержательным и выдающимся. Любому другому региону хватило бы одного саммита БРИКС, но только не Татарстану. Кстати, и сам саммит еще надо заслужить. О политических итогах сверхнасыщенного 2024 года – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Венцом года, а то и нескольких десятилетий, для Татарстана можно смело назвать блистательный Казанский саммит БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

БРИКС засиял в Казани

Венцом года, а если честно, то и нескольких десятилетий, для республики можно смело назвать блистательный Казанский саммит БРИКС, на который приехали делегации 36 стран, в том числе 24 главы государств. Казань в высшей степени успешно справилась с этим крайне ответственным мероприятием. Как говорил Пушкин: «Все флаги в гости будут к нам» – на протяжении трех дней внимание планеты было приковано к столице Татарстана. Кроме первых лиц государств на саммит прибыли шесть руководителей международных организаций, включая Генерального секретаря ООН.

И все это в условиях невероятного санкционного и политического давления стран Запада на Россию и тех, кто с ней дружит или просто поддерживает отношения. Такое количество приехавших гостей самого высокого ранга – что это, как не явная поддержка нашей страны? Так что одним из главных политических итогов саммита БРИКС в Казани стал полный провал проводимой Западом политики изоляции России.

Но XVI саммит БРИКС отличился не только количеством собравшихся стран – его в полной мере можно считать судьбоносным для этого международного объединения.

На саммит БРИКС в Казань приехали делегации 36 стран, в том числе 24 главы государств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-первых, «после Казани» оно станет существенно больше – 13 государств получили приглашение стать странами-партнерами БРИКС. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам. Еще 15 стран также хотят присоединиться к организации.

БРИКС стал еще мощнее, еще масштабнее – впору переписывать в сторону повышения старые описания: «Около 30% общей площади суши, свыше 45% населения Земли, около 25% мировой торговли...» Теперь о БРИКС совершенно точно можно говорить как о глобальном объединении стран, превосходящем по своим параметрам пресловутый Запад.

Во-вторых, три октябрьских дня в Казани очень ярко и мощно продемонстрировали, что идея многополярного мира воплотилась в реальность. «Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире», – это заявление не из стана БРИКС и стран, стремящихся в него попасть, его сделал МИД Франции в лице своего министра-делегата по делам Европы Бенжамена Аддада. Это невольное и откровенное признание от МИДа государства, жестко противостоящего сегодня России. Вот что увидел Запад на Казанском саммите – новую силу, новую эру, новый мировой порядок.

Ключевым документом каждого саммита БРИКС традиционно становится совместная декларация. Казанская декларация получилась весьма внушительной, под стать самому саммиту: в документе более 40 страниц и 134 пункта. Его главными пунктами стали собственно ключевые, основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира, недопустимость незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.

Казанский саммит БРИКС прошел на невероятно высоком уровне, что было по достоинству оценено и Президентом России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Свидетельство огромного доверия со стороны руководства страны»

Еще в конце октября, «по горячим следам», работу по организации саммита прокомментировал Раис Татарстана. «Проведение в Казани столь значимого мероприятия свидетельствует об огромном доверии со стороны руководства страны. Мы достойно справились с этой задачей. Президент России и главы других государств дали высокую оценку нашей работе», – отметил тогда Рустам Минниханов.

То, что Казанский саммит БРИКС (как и другие крупные международные мероприятия в Татарстане) прошел на невероятно высоком уровне, было по достоинству оценено и Президентом России.

«Вы сказали, что в Москве такое количество лидеров разных стран не собиралось. Вы правы, а в Казани собралось. Спасибо Казани за такую возможность», – заявил Владимир Путин на декабрьской «Прямой линии», отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу проведения саммита БРИКС.

По его словам, Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. «Это, без преувеличения, один из лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой – один из крупнейших и лучших мегаполисов мира. И Казань развивается быстро, активно. Помню с Минтимером Шариповичем [Шаймиевым] приезжал, смотрел, мы зашли на окраине Казани в натуральную землянку. Люди в землянке жили. Вырытый котлован, сверху крыша. Но нужно отдать должное татарам и их культуре: чистенько все прибрано, вкусный чак-чак на столе и так далее. Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали. Новый руководитель Рустам Нургалиевич [Минниханов] подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – подчеркнул российский лидер.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Илья Питалев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Он добавил, что в Казани и Татарстане очень талантливые люди, граждане разных национальностей живут в мире и согласии, уважают традиции друг друга, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники. «Очень хорошо у вас получается», – заключил Президент.

Действительно, XVI саммит БРИКС прошел на высшем уровне, это подтвердили и многие представители делегаций. Так, например, лидер Китая Си Цзиньпин, покидая Казань, отметил, что саммит прошел успешно. Кроме того, он добавил, что Татарстан – «замечательное место».

Приятно, когда усилиям татарстанцев дается такая значимая и в полной мере заслуженная оценка.

Не БРИКСом единым жил Татарстан

Одного саммита БРИКС хватило бы иному российскому региону, как говорится, «за глаза». Но не Татарстану. По количеству и значимости крупных международных мероприятий в республике 2024-й превзошел все предыдущие годы. Отметим только самые-самые значимые.

Пятые по счету Спортивные игры стран БРИКС, прошедшие в Казани с 12 по 23 июня, удались на славу. К нам приехали 4267 участников Игр, спортсмены из 82 стран боролись за медали в 27 видах спорта. Для сравнения: на предыдущих офлайн-Играх БРИКС, которые прошли в 2018 году в Йоханнесбурге, программа соревнований включала в себя лишь мужской и женский волейбол, женский футбол и нетбол. В Казани сборная России завоевала 509 медалей (из них 266 золотых), второе место в медальном зачете заняла сборная Белоруссии с 247 наградами, третье – сборная Китая с 62-мя. Таким образом, уровень представительства на Играх стран БРИКС составил конкуренцию парижской Олимпиаде, где медали разыгрывались в 32 видах спорта.

В феврале-марте в Казани прошел первый международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал «Игры будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одно важное международное мероприятие – в феврале-марте в Казани на самом высоком уровне прошел первый международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал «Игры будущего». Участие в нем приняли более 2 тысяч человек из 107 стран мира. На протяжении без малого двух недель столица Татарстана была в центре внимании всего мирового сообщества. Главные выводы: российский спорт не изолирован, а фиджитал-формат имеет шанс стать полноценной спортивной дисциплиной. Не случайно право принять у себя следующие Игры «расхватали» очень быстро – в 2025 году они пройдут в Дубае, в 2026-м – в Астане. Пожалуй, это прекрасно характеризует успешность казанских «Игр будущего».

Крупными политическими событиями эти международные спортивные мероприятия можно считать благодаря манифестации, прозвучавшей на весь мир: «Россия не изгой, она не изолирована, она может проводить новые форматы международных спортивных состязаний, конкурирующих с уже сложившимися традиционными соревнованиями, но, увы, пропитанными по вине Запада русофобской политикой».

А ведь еще в 2024 году в Казани успешно прошли: в мае – юбилейный XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» (20,5 тыс. участников, 87 стран, 87 регионов России), в ноябре – второй Российско-китайский форум «РОСТКИ» (свыше 10 тыс. участников, 36 стран, 71 регион России).

И это еще не всё, можно продолжать и продолжать список международными и федеральными мероприятиями самых разных форматов, успешно прошедших в Татарстане. Воистину, это был очень насыщенный год для гостеприимной Казани.

Татарстанцы чувствуют огромную поддержку федерального центра. Стоит ли удивляться таким результатам голосования в республике? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы Президента России: 88,7% голосов татарстанцев за Путина при рекордной явке

К числу самых важных событий в политической жизни страны нужно отнести выборы Президента России в марте. Победа Владимира Путина на них оказалась настолько убедительной и феноменальной, что можно сказать, что планка теперь установлена очень-очень высоко. Это был самый настоящий политический триумф Путина и небывалое единение российского народа. В России наблюдалась рекордная, беспрецедентная явка избирателей – 77,5%. В новейшей истории России такого показателя не было. Рекорд на президентских выборах установлен и по голосам «за Путина» — 87,3%.

Что касается Татарстана, то наша республика всегда показывала более высокие результаты по президентским выборам. Так что и здесь оказались побиты уже собственные рекорды — как по явке, так и по голосам. ЦИК Татарстана утвердил победу Владимира Путина на территории региона с результатом 88,7%, явка составила 84,6%. Напомним, что результат президентских выборов 2018 года в республике был таков: за Владимира Путина – 82,1% при явке 77,5%.

Почему результаты выборов в РТ оказались выше среднероссийских? Надо понимать, что Татарстан относится к передовым регионам страны. В республике обеспечен высокий уровень жизни, здесь развитая инфраструктура, созданы все условия для комфортного проживания людей разных национальностей и вероисповеданий. Большинству населения понятно, что такие результаты были бы невозможны без взаимного доверия между Москвой и Казанью.

ЦИК Татарстана утвердил победу Владимира Путина на территории республики с результатом 88,7% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сказалась и «личная химия» взаимоотношений Татарстана с Путиным. Российский лидер всегда признается в любви к жителям республики и постоянно восхищается ею. Огромную поддержку федерального центра чувствуют все татарстанцы, а сам Татарстан буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном отношении. Стоит ли удивляться таким результатам голосования в регионе?

Обновление Госсовета Татарстана

Еще одним важнейшим политическим событием года для республики стали сентябрьские выборы в Государственный Совет РТ седьмого созыва. И здесь тоже биты рекорды – выборы прошли при высокой явке, интерес к ним оказался выше, чем пять лет назад. В 2024 году проголосовали 71,6% избирателей, в 2019-м – 70,1%.

В голосовании по партийным спискам «Единая Россия» набрала 76,8%, КПРФ – 10,5%, ЛДПР – 4,4%, «Новые люди» – 4,2%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,3%. Преодолели порог только две партии — «Единая Россия» и КПРФ. В итоге 44 мандата получили единороссы, 6 – коммунисты.

По одномандатным округам «Единая Россия» получила 43 места, ЛДПР – 2, «Новые люди» – 2, СРЗП – 1, самовыдвиженцы – 2 места.

Еще одним важнейшим политическим событием года стали выборы в Государственный Совет РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В итоге главным победителем выборов в Госсовет стала «Единая Россия» – она получила абсолютное и квалифицированное большинство в парламенте, а именно 87 мест, что позволяет ей доминировать и в новом созыве. Такой результат не случаен: предвыборная работа единороссов получилась не то что на голову выше, чем у других партий, – это просто совершенно иной уровень. Такая работа партии привлекает сторонников – численность регионального отделения «Единой России» составляет 126,7 тысячи человек. В целом результаты выборов в очередной раз продемонстрировали политическую ответственность и зрелость татарстанцев, а также высокую степень доверия избирателей к партии «Единая Россия».

Важный итог выборов – парламент Татарстана взял курс на обновление. По итогам голосования 8 сентября депутатский корпус обновился на 40 процентов.

Еще одним важным итогом стал ответ на общественный запрос в части формирования «новой элиты» в обществе, в данном случае – включения в ряды парламента участников СВО. Таковых в новом парламенте оказалось четверо: Расим Баксиков, Марат Галиев, Рушан Мингазов, Эдуард Шарафиев.

Депутатский корпус обновился на 40 процентов (на переднем плане – депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победа будет за нами!

Степень вовлеченности Татарстана в общее для всей страны дело – специальную военную операцию на Украине – была очень высокой в минувшем году. Один из основных опорных регионов России и здесь продемонстрировал высокие показатели.

С первых дней СВО татарстанцы активно поддерживают соотечественников на передовой, а также наши подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4 тыс. тонн. Кроме того, регион обеспечивает необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане.

В эту работу включены все татарстанские предприятия и организации, муниципалитеты и депутатский корпус, движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», «Народный фронт» и «Добрая Казань», ДОСААФ республики, религиозные организации, десятки волонтерских сообществ и тысячи неравнодушных граждан.

Объем гуманитарной помощи от республики соотечественникам на передовой и подшефным городам на сегодняшний день превысил 4 тыс. тонн Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эти усилия республики разъярили врага (что тоже можно считать косвенной оценкой качества усилий татарстанцев). Под конец года Казань подверглась массированной атаке БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, большая часть из них – в жилые дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Это не первая атака на регион со стороны врага – несколько раз на протяжении года наша республика подвергалась атакам беспилотников, но благодаря работе ПВО удалось обойтись без человеческих жертв.

Несмотря на то что до линии боевого соприкосновения от Татарстана более 1000 км по прямой, республика вошла в режим прифронтового региона. И пока цели СВО не будут достигнуты, она будет подвержена атакам врага. Но враг в Татарстане не добьется ничего – народ республики показывал в течение года и будет показывать сплоченность и готовность помогать друг другу. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!