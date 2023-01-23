«Очень хорошо»: Путин оценил увеличение несырьевого экспорта из Татарстана

Президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение доли обрабатывающего сектора в промышленности Татарстана. Об экономической ситуации в регионе главе государства рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Самое главное, валовой региональный продукт у нас 3 760 миллиардов рублей, а по объему промышленной продукции рост 105,9%, где-то почти 4,8 триллиона рублей», — доложил он.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в регионе меняется структура экономики, — увеличивается доля обрабатывающей промышленности.

«Я смотрю, структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растёт <...> Очень хорошо. Доля несырьевого экспорта почти в два раза выросла», — сказал глава государства.

Рустам Минниханов пояснил, что изменения связаны с тем, что, если раньше Татарстан продавал сырье — нефть, сейчас упор делается на нефтехимию и продукцию, которая получается после переработки, передает пресс-служба Кремля.