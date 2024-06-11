«Очень хочу служить Родине!»: фермер из Татарстана ушел на СВО по контракту в 55 лет

«В отпуске привожу землю в порядок»

Ильнур Исхаков родом из села Алгаево Мамадышского района Татарстана. Родился в 1969 году. Среднее образование получил в Таканышской школе. Освоил профессии радио- и телемастера, в Казани отучился на тракториста. С 1987 по 1989 год служил в армии радиотелеграфистом в войсках ПВО, увлекся профессиями радио- и телемастера.

После армии некоторое время занимался ремонтом телевизоров в Нижнекамске. В начале смутных девяностых появился дефицит с запасными частями для ремонта техники. Нормальной работы не стало, возникли проблемы и с жильем.

Ильнура Исхакова позвали в деревню. И, недолго думая, он вернулся. Работал с техникой. После присоединения колхозов Таканышской зоны к «ВАМИНу» решил заняться своим делом.

Работал на пилораме, вместе с семьей стали содержать большое поголовье крупного рогатого скота. Затем организовал крестьянско-фермерское хозяйство.

Сегодня боец служит по контракту на передовой. Позывной — Полосатый. На днях он приехал в краткосрочный отпуск.

«К сожалению, с моим уходом на передовую решили прекратить заниматься животноводством, ведь супруге одной очень трудно стало вести хозяйство. Правда, земля еще осталась. В отпуске вот привожу ее в порядок», — поделился Ильнур Исхаков.

Боец надеется, что сможет возобновить фермерскую деятельность после окончания СВО. «Я в это искренне верю. Еще на выходных навел на ферме порядок, чтобы люди не приняли ее за заброшенное здание. Без дела не сижу. Обновил документы по газификации, заменил газовый котел», — рассказал он.

«Возвращайся живым и здоровым»

Службу по контракту мамадышец выбрал осознанно, по собственному желанию — не смог остаться равнодушным. Сначала он ничего не сказал об этом ни жене, ни детям.

«Их у нас трое, уже взрослые. Когда я собирался подписать контракт, наш младший сын служил в Крыму. Была не была — я подписал контракт. С сыном встретились буквально на днях, когда я пришел в отпуск», — продолжает рассказ Ильнур.

По его словам, родители, родственники, дети — все были против подписания контракта. Но в конце концов родители сказали: «Этот путь ты выбрал сам, сын, возвращайся живым и здоровым».

«Таким образом, ощущая всю ответственность, я не отступился от своего решения. Подписал контракт прошлым летом. Около месяца проходил учение на Тоцком полигоне. Затем отправили на передовую. В настоящее время воюем против неонацистов на территории Донецкой Народной Республики», — рассказал военный.

«Десятки раз в день могут прилетать дроны»

Отряд, в котором служит Ильнур, держит оборону на одном из опасных участков ДНР — находится на передней позиции. Питание и условия жизни вполне нормальные. Есть баня и продовольственное снабжение соответствующее. Мотопехота своевременно обеспечивается необходимым вооружением и боеприпасами. Можно спокойно постираться и помыться.

Отношения с представителями разных национальностей в полку очень хорошие. «Наши предки не зря говорили, что трудности объединяют людей. В нашем подразделении большинство — ребята из Татарстана. Удмурты, марийцы, русские и представители других национальностей едины, дружны, и мы вместе выполняем поставленные задачи», — говорит боец.

К сожалению, война не бывает без потерь. Когда кто-то погибает, все бойцы ощущают, что потеряли родного и близкого человека.

«И радости, и горести у нас общие. Словом, здесь мы сдружились со всеми сослуживцами, приехавшими из разных регионов, живем одной семьей. Желаю им успехов и благополучно встретиться с близкими», — пожелал Ильнур.

Прекрасно солдаты ладят и с офицерами, между ними нет видимой дистанции. Сам Ильнур водит машину полковника. Он не всегда находится в тылу, также командует из окопов вместе бойцами на передовой. При этом и сам может попасть под огонь. С противоположной стороны десятки раз в день могут прилетать дроны.

«Теперь мы уже научились им противостоять. Командование уделяет этому особое внимание», — отметил боец.

«Леса изрешечены пулями, снарядами и осколками мин»

Ильнур Исхаков не жалеет о своем поступке. После того как он принял решение подписать контракт, многие спрашивали, зачем он туда идет.

«Но если не мы, то кто пойдет? Если человек решил пойти, пусть идет. Просто очень хочу служить Родине. Моя задача — ее защитить. Конечно, сначала мы не понимали, куда шли, но под обстрелами быстро поняли, что к чему. После боя дается отдых, затем через некоторое время снова идешь на передовую, и снова страшно, но вскоре и к этому привыкаешь», — рассказал он.

Вдали от Родины Ильнур особенно скучает по лесу. Хотя на передовой есть леса, но они там на поле боя.

«Деревья пропитаны запахом пороха, они изрешечены пулями, снарядами и осколками мин. Сразу после прихода в отпуск я пошел в лес и с удовольствием, полной грудью вдохнул лесной воздух», — поделился военный.

К слову, глава семейства заранее не уведомлял близких о том, что приедет в отпуск. Для них это стало настоящим сюрпризом. И в честь этого дети и родственники устроили небольшой праздник.

«Ни один отпускник не остается без внимания»

Ильнур Исхаков на днях отправился обратно в зону СВО. Он поблагодарил местную власть за помощь, оказанную ему и семье.

«У нас есть мамадышская традиция: каждому солдату мы дарим комплект одежды и продуктовый набор. Ни один отпускник не остается без внимания», — отметил и.о. руководителя исполкома Мамадышского района Вадим Никитин.

По словам бойца, им всегда привозят и гуманитарную помощь и оказывают моральную поддержку. На этот раз мужчина сам лично из рук руководства района получил обмундирование и набор солдата. Здесь есть и предметы личной гигиены, и продукты питания, и одежда. Последнему мужчина рад особенно.

Стоит отметить, что такой комплект получает каждый солдат, вернувшийся в отпуск. Комплекты предоставляются в зависимости от времени года. Если летом это куртки с брюками, то осенью и зимой к ним добавляются термобелье и теплые ботинки.

Заключившие контракт с МО РФ в Татарстане в первые два месяца лета получат 700 тысяч рублей. Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Николая Михайлова.