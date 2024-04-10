«Очень волнительно»: на фестивале «Рамазан Фест» в Казани молодая пара провела никах

Сегодня в столице Татарстана прошел городской семейный фестиваль «Рамазан Фест». Событие посетили тысячи гостей, чтобы отметить праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание Священного месяца Рамадан.

Мероприятие проходило на Кремлевской набережной и вокруг Нацбиблиотеки РТ. Программа праздника была разделена на главную и детскую сцены, где на протяжении всего дня гости могли увидеть театральные постановки от национальных театров и артистов, а также исполнение нашидов. Главной изюминкой фестиваля стало создание новой семьи.

Узами брака связали себя Нурсултан Харисов и Гузель Гарипова. Молодые люди увидели в социальных сетях пост о том, что можно сыграть свадьбу на глазах у большого количества людей и откликнулись. Жених и невеста, продумывая концепцию будущей свадьбы, решили сделать это в день окончания Рамадана.

«Очень волнительное событие, есть переживания. Спасибо всем гостям, которые пришли сегодня посмотреть на наше торжество. Всё очень красочно. Мы очень счастливы. Мы пообещали друг другу поддерживать и защищать», — рассказал жених Нурсултан Харисов.

На глазах у казанцев состоялся традиционный мусульманский свадебный обряд никах. Имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Йосыф Давлетшин прочел молитвы, посвященные молодоженам, и благословил их на семейную жизнь. Затем в торжественной обстановке прошла государственная регистрация заключения брака.

Поздравили молодую семью министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина.

«Казань — это многонациональный город. Сегодня впервые в истории Казани на сцене при большом количестве людей был совершен обряд никах и регистрация брака. Наши молодожены решили пойти на этот шаг и создать новую семью именно здесь. Такое событие останется в памяти на всю жизнь», — сказала Елена Студеникина.

Вниманию зрителей был представлен подробный рассказ о народных свадебных традициях татарского народа. Обязательным элементом является благословение от родителей, чтобы молодые были счастливы в браке.

После церемонии бракосочетания к ногам невесты положили подушку — это знак уважения к девушке, теплого и гостеприимного приветствия. А чтобы отношения между молодоженами были добрыми и сердечными, их угостили медом, маслом и хлебом.

На протяжении всего дня гости праздника смогли посетить халяль-маркет, опен-маркет, где можно было найти одежду и украшения с национальным колоритом, увидеть, как работают мастера и подобрать интересные подарки. Для детей и взрослых были организованы мастер-классы по созданию национальных аксессуаров, завязыванию хиджаба. Также на площадке был представлен фуд-корт с национальной выпечкой.

«Огромная благодарность руководству нашей республики, которое предоставило возможность провести „Рамазан Фест“ на данной площадке. Большой семейный праздник уже семь лет объединяет и сближает жителей и гостей нашего города независимо от национальной принадлежности. В течение месяца мусульмане каждый день молились. И сегодня все мусульмане должны кушать, ходить в гости, угощать друг друга, радовать своих близких и благодарить Аллаха за мир», — рассказал имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Йосыф Давлетшин.