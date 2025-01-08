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«Очень важно делиться светом Рождества»: в казанском ТЦ провели праздничный концерт
Миссионерский отдел Казанской епархии организовал в одном из торговых центров Казани праздничное выступление, посвященное Рождественским праздникам.
На сцене выступили пять коллективов: квартет «Притча» из Раифского монастыря, народный хор «Ярмарка», хор Казанской духовной семинарии, хор Спасо-Евдокимовского храма и ансамбль «Варвара».
«Очень важно делиться светом Рождества Христова. Новостью о том, что Христос родился, что он пришел в мир ради нас и ради нашего спасения, надо делиться с каждым человеком. Каждый год на большие церковные праздники мы проводим мероприятия. В этом году на Рождество мы разместили на городских улицах билборды с поздравлениями, а теперь провели концерт в торговом центре», – поделился отец Александр.
Коллективы представили зрителям церковные и народные песни, стремясь передать через свое творчество всю красоту православия. Кроме того, всем зрителям раздали информационные материалы на религиозные темы.
«Важно, чтобы люди знали о красоте православия – это очень серьезно, это огромная культурная духовная традиция. Каждого человека мы приглашаем приобщиться к этой культуре», – добавил отец Александр.
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