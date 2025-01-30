«Очень тяжело, когда видишь болельщика, который плачет». Бакаев о вылете «Рубина» из РПЛ

фото: rubin-kazan.ru

Бывший полузащитник «Рубина», ныне выступающий за «Акрон» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями, которые он испытывал во время вылета казанской команды в Первую лигу.

Бакаев вспомнил, что болельщики узнавали его на матчах УНИКСа и «Ак Барса», спрашивая, не вылетит ли «Рубин» из Премьер-лиги.

«Знаете, когда ходил на УНИКС или «Ак Барс», меня узнавали болельщики, спрашивали: «Не вылетите? Выполните задачу?» Я обещал сделать все от себя зависящее. И когда не выполняешь обещанного, это очень тяжело. Особенно когда видишь болельщика, взрослого мужика, который плачет после вылета команды, тяжело самому совладать с эмоциями», – рассказал Солтмурад.

Также полузащитник прокомментировал свой уход из «Рубина». Он не обвиняет Рашида Рахимова в том, что ему пришлось покинуть команду.

«В любом случае оценку я могу дать только себе. По той работе, что я проделал при Маматкуловиче. Чего-то плохого про своего тренера никогда не скажу. Понятно, что любой футболист, который мало играет, конечно же, будет недоволен и скажет: «Почему я не играл, хотя я заслуживал?» Я думаю, нужно стараться искать причину в себе, а не в тренере или в партнерах. Я сам по себе эмоциональный, но если чем-то в себе недоволен, если злой, то стараюсь выплескивать это уже дома. Та же компьютерная игра мне помогает выплеснуть эмоции, чтобы я не передавал негатив партнерам и не показывал этого. Если недоволен чем-то – приди домой, жалуйся родным. Но своих партнеров не расстраивай», – передает слова Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, Солтмурад выступал за «Рубин» с 2020 по 2024 год. С казанским клубом он брал Первую лигу. В начале сезона 2023/24 Бакаев перешел в «Родину» на правах аренды.

В июле минувшего года Бакаев присоединился к «Акрону». В данный момент на его счету три мяча и два ассиста за 16 матчей в рамках РПЛ.