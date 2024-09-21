«Очень теплый зритель»: Елена Захарова представила моноспектакль в Менеделеевске

В Менделеевске завершился первый день Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» выступлением известной актрисы театра и кино Елены Захаровой. На сцене ДК Гассара приглашенная актриса представила моноспектакль «Женские судьбы в произведениях классиков», который состоит из стихотворений Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, а также из отрывков произведений Гоголя, Островского, Чехова.

Елена Захарова во время спектакля представила образы множества героинь. По ее словам, это образы из спектаклей, которые очень много лет она играла в театре, а также те роли, которые ей хотелось всегда сыграть.

«Аудитория здесь очень хорошая, тёплый зритель. Я видела, что все сидели так тихо, мне показалось, что все были поглощены, и аплодировали, и браво кричали. Это важно, что фестиваль проходит в маленьком городе. Это очень хорошая идея, потому что столько благодарных людей, столько интеллигентных людей, которым это необходимо, которые не просто хотят сидеть, ужинать, смотреть телевизор, сериал любимый, и лечь спать, а хотят прийти в театр и получить удовольствие», — поделилась после выступления Елена Захарова.

Выступление прошло при аншлаге в зале, вход на спектакль был свободным, как и на все мероприятия фестиваля с участием приглашенных звезд. Это стало возможным при поддержке химического комплекса «Аммоний», финансирующего проведение международного фестиваля «Пастернаковские чтения» в Менделеевске.

«Этот фестиваль нас всех объединяет, делает нас одной большой семьей», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

21 сентября в Менделеевске пройдёт официальная церемония открытия фестиваля с участием почетных гостей, вечернее выступление представит народный артист России Андрей Соколов.

«Мы готовим это мероприятие в течение полугода. Полгода мы собираемся каждую неделю, решаем, что поставить на сцене, какую повестку, какой смысл придать новым „Пастернаковским чтениям“. То, что здесь полный зал, вас так много, это очень нас всех радует», — рассказал заместитель гендиректора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Также в первый день фестиваля в городе состоялась премьера спектакля «Отражение», в котором в роли артистов выступили жители города старшего возраста. В своих монологах они рассказали истории, связанные с Менделеевском.

Постановку в формате «сторителлинг» готовили в течение нескольких месяцев с приглашением кураторов из Москвы. Проект был реализован в рамках творческой лаборатории «Химия слова» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» проходит под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября. В прошлом году он собрал больше 5 тыс. гостей со всей страны.

В следующие дни фестиваля в городе выступят заслуженная артистка России Нина Шацкая, народный артист страны Андрей Соколов и режиссер, актер Сергей Алдонин.