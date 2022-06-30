Съезд учителей татарского: «Если нет потребности в языке, обучать ему трудно»

В культурном центре «Сайдаш» прошло пленарное заседание VIII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы. В Казани собрались около четырехсот делегатов из Татарстана и регионов – преподаватели татарского языка и литературы, работники сферы национального образования.

В съезде приняли участие Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев, немало было на заседании и чиновников различного ранга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Съезд проводится один раз в четыре года, поэтому его можно назвать ожидаемым и престижным мероприятием. Поскольку в съезде приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, немало было на заседании и чиновников различного ранга.

«Благо для нации – в знаниях»

Со вступительным словом и основным докладом в заседании выступил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Свою речь он начал с цитаты татарского просветителя Ризаэтдина Фахретдина: «Счастливое существование любого человека, народа и нации – это знания». Правильные слова умеют находить представители власти, однако массового стремления населения к просвещению и получению знаний пока незаметно. Если бы было по-другому, то и с проблемами сохранения языка мы вряд ли сталкивались бы, и жили бы счастливой нацией.

Ильсур Хадиуллин: «Самый эффективный период для освоения языка – это детство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В своем докладе министр затронул многие актуальные вопросы национального образования: преподавание татарского языка, успешные практики и позитивные результаты, озвучил задачи, которые необходимо решать, и коснулся некоторых проблем. Не станем пересказывать двадцатиминутное выступление, приведем лишь некоторые тезисы.

«Самый эффективный период для освоения языка – это детство. Только за последние три года в республике построены 75 новых детских садов. А созданы ли в этих учреждениях условия для получения образования и воспитания на родном языке? Укомплектованы ли татарские группы? Обеспечены ли кадрами? Вопрос адресован нам самим! Дорогие коллеги, в организации в детских садах образования и воспитания на родном языке нет никаких препятствий», – обратился Ильсур Хадиуллин к ответственным за национальное образование работникам.

Министр поставил задачу в каждом детском саду сделать приоритетными группы с национальным образованием и воспитанием. «Смешанные группы – это просто видимость. Особенно это касается районных центров и городов. Воспитать в молодом поколении уважение к нашему языку, прививать чувство гордости за принадлежность к татарской нации – это наша самая важная задача», – сказал министр.

Ильсур Хадиуллин также напомнил народную мудрость: «Алтыда белгән телең – алтмышта онытылмас» («Узнав язык в шесть лет, не забудешь его и в шестьдесят»).

Отличная новость от министра: Ильсур Хадиуллин обратился в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой включить предмет «родной язык» в перечень экзаменов для поступления в вузы. И хотя ответ Москвы пока неудовлетворительный, отступать министр не собирается. «И впредь будем в этом направлении работать», – сказал он.

«В школах России преподаются 74 языка, в 34 высших учебных заведениях ведется подготовка учителей по 43 языкам. Результаты экзамена по предмету “родной язык” не принимаются в качестве вступительного испытания ни в одном учебном заведении. Перечень испытаний утвержден указом Министерства науки и высшего образования России», – пояснил свою позицию Ильсур Хадиуллин.

Минтимер Шаймиев восхищен Гузель Сагитовой

Заместитель главы Исполкома города Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова удостоилась слов восхищения от Минтимера Шаймиева за свой труд и преданность делу сохранения языка и культуры.

Минтимер Шаймиев: «В нашем Татарстане мы живем давно, но столица никогда еще не вела эту работу на таком уровне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Красивая, еще и женщина, ведет такую работу в Казани – это восхищает. Ильсур Раисович (Метшин. – прим. Т-и.), где вы нашли такого человека? В другом месте работать проще. В нашем Татарстане мы живем давно, но столица никогда еще не вела эту работу на таком уровне», – сказал Шаймиев, выразив восторг в адрес сотрудницы мэрии.

Действительно, 12-минутное выступление Гузель Сагитовой отличалось содержательностью, в нем она сообщила о многих вводимых мэрией инициативах.

«Создание условий для получения образования и воспитания на родном языке – одно из основных направлений образования в Казани. Сегодня 325 детских садов в городе посещают 31,7 тысячи татарских детей, из них 15,5 тысячи получают воспитание на татарском языке. Это означает, что 49 процентов татарских детей воспитываются на родном языке. В 85 детских садах в Казани воспитание ведется на татарском языке. Кроме того, в 154 садах работают 349 татарских групп. Это – статистика. Конечно, насколько они татароязычные – это уже другой вопрос», – сказала Гузель Сагитова.

По словам заммэра, сегодня в 169 школах Казани обучаются 148,7 тысячи детей, из них 82,4 тысячи изучают татарский язык. Получение образования на родном языке, то есть ведение предметов на татарском языке, в последние три года стабильно не ниже 19 процентов, привела данные Сагитова.

«За прошедший учебный год мы побывали во многих дошкольных учреждениях и школах. Это специальные рейды. Таким образом, мы татароязычные сады и школы держим под нашим надзором. И мы пришли к выводу, что очень многое зависит от руководителя. Если у руководителя есть желание, стремление работать, он может зажечь это желание и в остальных, собирает вокруг себя самых способных, деятельных или сам готовит из молодых отличных национальных кадров», – поделилась наблюдениями Гузель Сагитова.

С сентября мэрия запускает цикл семинаров для руководителей детских садов в формате TED-лекций, задача которых – повышение квалификации в области национального образования. Такие же семинары в прошлом году проходили для учителей татарского языка, в этом году – для воспитателей детских садов. Результатом обучения должны стать более интересные и эффективные уроки татарского языка в школах и детсадах.

Гузель Сагитова: «Если у руководителя есть желание, стремление работать, он может зажечь это желание и в остальных» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мэрия Казани провела анализ деятельности образовательных учреждений с татарским языком обучения, результаты исследования Гузель Сагитова передала Рустаму Минниханову.

Мониторинг, который шел в течение полугода, выполнили независимые эксперты Академии наук РТ и Казанского федерального университета. В ходе анализа экспертами было выделено несколько направлений, в которых необходимо вести деятельность:

создание специальной стратегии для повышения имиджа татарских детских садов и школ;

проведение ребрендинга татарских школ и детских садов;

модернизация системы национального образования;

повышение статуса образовательных учреждений и совершенствование их зданий;

ведение общения между детьми и учителями на татарском языке;

подготовка понятных для учащихся, легких для освоения учебников с интересными упражнениями и текстами;

создание для молодого поколения мотивации к изучению татарского языка.



Еще один проект мэрии – интенсивы по татарскому языку для работников городского транспорта и сферы обслуживания. «Такой опыт у нас уже есть. В Год родных языков татарский язык у нас изучали работники сферы гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. Для сотрудников мэрии сделали отдельный интенсив», – рассказала Гузель Сагитова.

С 20 сентября 2021 года в казанском метро был запущен «Поезд родных языков». Три из шести вагонов состава были оформлены крылатыми выражениями, юмором и популярными фразами, связанными с татарами, Татарстаном, Казанью, а один вагон был полностью на татарском языке. В этом году похожую концепцию хотят перенести и в автобусы. В них также будет звучать аудиогид на татарском и русском языках о топонимике и личностях, анонсировала Сагитова.

Татарские видеоуроки от гимназии №2 Казани

Татарская гимназия №2 города Казани осуществила проект «Татарча онлайн мәктәп» («Онлайн-школа на татарском»). С новым ресурсом коротко ознакомил директор гимназии Рамиль Гайнуллин.

Рамиль Гайнуллин ознакомил с проектом «Татарча онлайн мәктәп» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учителя гимназии записали видеоуроки на татарском языке по разным предметам, а также подготовили конспекты занятий. Все они будут в открытом доступе, сообщил Рамиль Гайнуллин. Эти материалы будут полезны желающим провести урок на татарском языке по какому-либо предмету, например физике, или же в качестве пособия для самих учащихся. Стоит отметить высокое качество видео, подготовленных коллективом гимназии.

В Ульяновской области добились доплаты учителям татарского языка

Руководитель Национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин рассказал о взаимодействии с областным Министерством просвещения и воспитания, результатом которого стало создание условий для преподавания татарского языка и надбавки к заработной плате для учителей татарского языка.

Рамис Сафин: «Около семи тысяч детей-татар все еще лишены возможности изучать родной язык» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В конце прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки РТ и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. Татарская автономия просила включить в этот документ статью о создании условий для обучения татарскому языку. Хотя наше областное министерство долго сопротивлялось, под давлением министерства Татарстана эта статья была включена в соглашение. Это открыло для нас большие возможности», – рассказал Рамис Сафин.

На основе соглашения в областном министерстве появилась ставка главного специалиста по татарскому языку. Несколько лет назад в области были введены ежемесячные надбавки в размере 12 300 рублей для учителей, имеющих категорию «Педагог-наставник», 6150 рублей – категорию «Педагог-методист» и 9900 рублей для учителей с категорией «Педагог-исследователь». После заключения соглашения такие же надбавки стали получать учителя татарского языка при условии защиты соответствующей категории.

«В текущем году в школах Ульяновской области обучаются более 12 тысяч татарских детей. Около пяти тысяч из них татарский язык изучают на уроках в школе, на факультативах и кружках. Около семи тысяч детей-татар все еще лишены возможности изучать родной язык», – сказал Рамис Сафин.

Руководитель автономии обратился к Рустаму Минниханову с просьбой предоставить школам Ульяновской области репродукции картин татарских художников.

«Я бываю в деревнях и вижу, что в татарских школах нет картин, отображающих национальную жизнь, татарскую среду. Нам хотелось бы иметь репродукции картин татарских художников для оформления школ и использования на уроках», – сказал Сафин.

Речь идет об известных картинах Лотфуллы Фаттахова, Хариса Якупова и других, пронизанных национальным духом: «Игеннәр өлгерде», «Сабантуй», «Татар туе», «Кунакка барганда». Эту просьбу участники заседания поддержали аплодисментами.

«Молодое поколение остается на земле предков»

Директор средней школы села Токаево в Чувашии Наиль Зарипов рассказал о сохранении национальной среды в их знаменитом селе.

Наиль Зарипов рассказал о сохранении татарской национальной среды в селе Токаево в Чувашии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нашей школе уже 155 лет. С 2013 года она работает в новом здании. В ней обучаются 337 детей. Учителям татарского языка созданы все условия: компьютер, интерактивная доска, мультипроектор, онлайн-учебник – и другие. Татарский язык во всех классах изучается три раза в неделю», – сказал Наиль Зарипов.

Название села Тукай (Токаево), хоть и совпадает с именем татарского народного поэта, связано с первыми его жителями, обосновавшимся здесь в XVI веке. Сегодня в Токаево проживают около двух тысяч человек, более 500 хозяйств. Жителей этого края прославились на всю Чувашию и его пределы своим трудолюбием и предприимчивостью.

«Молодое поколение у нас остается на земле предков, никуда не уезжает. У нас в селе много молодых семей. Старшее поколение заботится о том, чтобы молодежь создавала семьи только с человеком своей веры, и имена своим детям давали татарские, традиционные. В селе все говорят и общаются на татарском», – рассказал Зарипов.

Выступление представителя Чувашии тоже вызвало в зале бурные аплодисменты.

«После якутского праздника у меня появилось другое видение организации Сабантуя»

С заключительным словом на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В первую очередь он затронул тему организации Сабантуев. «Недавно мы провели Дни Татарстана в Якутии. Нам самим кажется, что мы достаточно делаем, мы можем, но по многим вещам нам еще работать и работать», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряются аутентичность, старинные традиции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также отметил необходимость наполнения Сабантуя содержанием.

«В Якутии есть национальный праздник Ысыах наподобие нашего Сабантуя. У них содержание богаче. Там у них заложены национальный язык, традиции, исходящие из древности обычаи, порядок. А Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряются аутентичность, старинные традиции. После якутского праздника у меня появилось другое видение организации Сабантуя», – поделился Рустам Минниханов.

По словам Президента, в последние годы Сабантуй проводится в 58 субъектах РФ России и 34 странах мира. Проведение национального праздника в других регионах необходимо для налаживания связей с этими регионами и проживающими там татарами, считает Минниханов. Это также хорошая возможность популяризации Татарстана.

Большая часть выступления Рустама Минниханова была посвящена расширению сферы использования татарского языка.

«В Ульяновской области, Чувашии школы работают не хуже наших – это видно по вашим выступлениям. У нас большие резервы. Комиссия (при Президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. – Ред.) очень хорошо начала работать. Марат Готович (Ахметов. – прим. Т-и), вам большое спасибо. Здесь уже не надо смотреть, сколько денег это потребует. Если это мы не сделаем, кто-то другой не сделает», – сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что видит большие изменения в Казани по использованию татарского языка. По его словам, идет положительная работа и в других районах и главы районов еженедельно отчитываются перед ним по вопросам национальной сферы.

«Мы ведь не отдаем все внимание только татарскому языку, требуем обучения и другим языкам – мари, чувашскому, удмуртскому и другим, потому что каждому народу хочется знать свой язык», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Сидевшие в зале педагоги вникали в каждое выступление Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Татарстана напомнил роль семьи в изучении родного языка и просил новые проекты, способствующие росту использования языка в семье.

«Если в семье не говорят на татарском, то просто в школе впитать родной язык очень сложно. Хорошо если это чисто татарская школа, а если татарский язык изучается всего два-три часа в неделю – без поддержки семьи это не даст большого результата. Если нет потребности в языке, обучать ему очень трудно. Мы можем. Есть участки, где пока не получается, но мы будем стараться», – сказал Рустам Минниханов.

Сидевшие в зале педагоги вникали в каждое выступление, в нужных местах поддерживали докладчика аплодисментами. «У нас еще были силы выслушать еще пару докладов. В других собраниях привыкли слушать отчеты, а здесь у нас совсем другие впечатления. Очень содержательно, спасибо», – сказала одна из них. Наш корреспондент был в костюме, видимо, поэтому решили, что он из организаторов. Но слышать слова благодарности все равно было приятно.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского