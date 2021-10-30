Очень сбалансированная команда: форвард «Ак Барса» оценил предстоящую игру с «Трактором»

Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней встречи с «Трактором» в Челябинске, отметив хороший подбор игроков у хозяев.

«Это очень сбалансированная команда, идет в числе лидеров чемпионата. В „Тракторе“ хорошо подобрали игроков — от вратарской линии до атаки, легионерской бригады», — сказал спортсмен.

Лукоянов тепло отозвался о казанцах, играющих в «Тракторе».

«Да, с некоторыми ребятами из нынешнего состава „Трактора“ мы долгое время играли вместе, брали Кубок Гагарина, — отметил хоккеист. — Это хорошие игроки — Альберт Яруллин, Эмиль Гарипов, Вова Ткачёв. С Лёхой Потаповым вообще играли в одном звене, отлично понимали друг друга на льду».

Артем констатировал, что матчи с челябинцами традиционно очень тяжелые. По его словам, сегодня поклонников ожидает яркая игра.

«Я уже 10 лет в КХЛ, на протяжении этого времени каждая игра с „Трактором“ тяжело складывалась — это тоже своего рода дерби», — заключил спортсмен.