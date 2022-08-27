news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
27 августа 2022  14:34

«Очень много погибших на дорогах»: Минниханов поручил собрать комиссию по обеспечению БДД

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил провести заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«У нас очень много погибших на дорогах. В последние два дня — вчера пятеро, сегодня четверо… Поручаю провести комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», — заметил Президент РТ.

«Тему надо жестко проработать. Очень много погибает, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, и детская смертность — всё это очень беспокоит», — констатировал он.

Минниханов также обратил внимание глав муниципалитетов, что будет проведен анализ их деятельности по обеспечению безопасности на дорогах.

#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100