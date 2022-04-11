«Очень много мусора»: Муллин раскритиковал грязные улицы Нижнекамска

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин раскритиковал культуру городского хозяйства Нижнекамска, отметив, что территории возле домов и социальных объектов выглядят неприглядными.

«Очень много мусора, особенно возле контейнерных площадок, мусороприемников, территорий бюджетных учреждений, пешеходных дорожек. Пока очень грязно! Однако пока никого наказывать не нужно, а просто указывать на то, что необходимо выходить на территории», — отметил спикер.

Муллин напомнил, что санитарно-экологический двухмесячник стартовал с 1 апреля. На сегодняшний день работа заключается в том, что с территорий убирают снег.

«Начиная с сегодняшнего дня в рамках закрепленных территорий представители бюджетных организаций, бизнес-структур, в том числе промышленных объектов и волонтерства должны начинать выходить на территории, где работу по очистке уже можно проводить. До майских праздников город и район необходимо привести в порядок», — поручил руководитель.