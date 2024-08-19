«Очень любят пиво»: эксперт рассказал, как собрать испанских слизней

Садоводы из Лаишевского района Татарстана, заметившие огромных испанских слизней, бьют тревогу в социальных сетях и переживают за урожай. Быстрый и эффективный способ борьбы с неприятными моллюсками «Татар-информу» рассказал заведующий отделом беспозвоночных музея Казанского федерального университета Андрей Беспятых.

«Эти слизни опасны только для растений, для человека угрозы они не представляют, поскольку не ядовиты. На самом деле другие виды слизней, тропические, могут быть опасны, но не эти. Эти переносят лишь паразитов кошачьих и псовых. Для домашних питомцев, если он их вдруг оближут, слизни могут представлять опасность», — отметил собеседник агентства.

По словам ученого, главную опасность испанские слизни предоставляют для растений. Они всеядны, чаще всего «нападают» на капусту, картофель, различные корнеплоды, поедая их листву.

«Сам слизень — крупный и беззащитный. Если он появился на огороде или приусадебном участке, то [его] можно собрать вручную. Но нужно помнить, что слизни активны вечером (начинают ползать за пару часов до захода солнца) и ночью», — пояснил собеседник «Татар-информа».

Слизни любят теплую и влажную погоду. Однако при сборе моллюсков следует учесть, что у них очень липкая слизь. Поэтому лучше всего собирать наземных брюхоногих моллюсков в перчатках.

«Это известный инвазионный вид, который легко приспосабливается. Он распространился по Южной и Западной Европе. Нынче тепло и влажно, это и стало причиной роста численности этих слизней и их проникновения в нехарактерные регионы», — подчеркнул Беспятых.

Сотрудник КФУ заметил, что по фотографии сложно определить, испанский это слизень или нет. Дело в том, что есть несколько видов-«близнецов», которые внешне очень похожи. При этом эксперт добавил, что слизни, которые были обнаружены в Московской области, точно испанские. И, скорее всего, замеченные в Татарстане моллюски тоже относятся к ним.

Испанских слизней чаще всего завозят в Россию вместе с импортными фруктами и овощами. Продолжительность их жизни невелика и составляет около года. Вымрут ли слизни предстоящей зимой — зависит от погодных условий. Холода они не выдержат. «Если зима будет мягкой, то кладки могут выжить», — констатировал эксперт КФУ.

Напоследок Андрей Беспятых объяснил, как правильно бороться с нашествием слизней. Ядохимикаты в отношении этих моллюсков, по его данным, неэффективны. Самый эффективный метод — ручной сбор, но его можно упростить, соорудив приманку.

«Эти слизни очень любят пиво. Если кто-то хочет быстро избавиться от них, то нужно налить пиво в небольшие емкости и расставить их вечером по всему участку. И ваши слизни соберутся на пир», — посоветовал ученый.

Слизней лучше собрать в полиэтиленовый пакет, закрыть его и положить в морозилку на час, а потом вытащить и закопать на участке. Тогда вредоносные моллюски превратятся в удобрение.