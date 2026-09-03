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На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2026 13:19

«Очень довольна»: глава федерации Финляндии — о том, что FIS не пустила россиян

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«Очень довольна»: глава федерации Финляндии — о том, что FIS не пустила россиян
Фото: fis-ski.com

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских лыжников к соревнованиям в нейтральном статусе.

По ее словам, речь идет лишь о нескольких отдельных спортсменах, что фактически повторяет ситуацию конца прошлого сезона на Кубке мира в Салпаусселькя.

Коркатти подчеркнула, что FIS будет тщательно проверять каждого претендента на соответствие условиям нейтралитета.

«Я понимаю это так, что речь не просто о подписи на бумаге. FIS будет проверять обстоятельства и следить за тем, чтобы спортсмен не участвовал в политической деятельности и не поддерживал нынешнюю власть. Согласно решению МОК, у российских и белорусских спортсменов была бы возможность в полном составе участвовать в международных соревнованиях. Я очень довольна, что FIS не пошла по этому пути, по которому уже пошли некоторые международные спортивные федерации», — приводит слова Коркатти Yle.fi.

Напомним, FIS допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой при условии подписания декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных организацией.

#лыжи
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